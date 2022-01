The Socio-Economic Impacts of Covid-19 w/ Mark Weisbrot, Mehrinaz El Awady and Julio Gambina

Host: Anita Fuentes

Guests: Mark Weisbrot (CEPR), Julio Gambina (CLACSO), Mehrinaz El Awady (ESCWA), Omar Dahi (Security in Context, Hampshire College), Firat Demir (Security in Context, University of Oklahoma).

Description: In this episode we explore the socioeconomic impact of Covid-19, paying special attention to its implications for gender and North-South inequalities. Our guests include Mark Weisbrot, Co-director of the Center for Economic & Policy Research; Mehrinaz El Awady, Leader of the Gender Justice, Population and Inclusive Development Cluster at the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; and Julio Gambina, Professor of Political Economics at the National University of Rosario and member of partner research network CLACSO. As a bonus, this episode includes excerpts from interviews with leaders of partner grassroots women’s organizations in Gulu, Uganda, conducted by a team of researchers from the University of Oklahoma and West Virginia University. At the end of the episode, Security in Context’s Omar Dahi and Firat Demir discuss the main highlights of the interviews and share their own takes on the content.

Los impactios socioeconómicos del Covid-19 con Mark Weisbrot, Mehrinaz El Awady y Julio Gambina.

Presentadora: Anita Fuentes

Invitadxs: Mark Weisbrot (CEPR), Julio Gambina (CLACSO), Mehrinaz El Awady (ESCWA), Omar Dahi (Security in Context, Hampshire College), Firat Demir (Security in Context, University of Oklahoma).

Descripción: En este episodio exploramos el impacto socioeconómico de Covid-19 con perspectiva de género y prestando especial atención a las desigualdades entre el norte y sur derivadas de la pandemia. Nuestros invitados son Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic & Policy Research (CEPR); Mehrinaz El Awady, responsable del grupo temático sobre Justicia de Género, Población y Desarrollo Inclusivo de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (ESCWA); y Julio Gambina, profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario y miembro de la red de investigación asociada, CLACSO. Como bonus, el episodio incluye extractos de entrevistas con líderes de organizaciones de mujeres en Gulu, Uganda, realizadas por un equipo de investigación de la Universidad de Oklahoma y la Universidad de West Virginia. Al final del episodio, Omar Dahi y Firat Demir, de Security in Context, comentan los aspectos más destacados de las entrevistas y comparten sus propias opiniones sobre el contenido.

Ir a descargar