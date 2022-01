La deriva (contiene spoilers) – Cartas de navegación

Don´t Look Up (No mires arriba) es una sátira sobre la sociedad actual que ha generado muchísima conversación y debate. La película plantea en sus primeros minutos una premisa potente: la sociedad se ve llamada a reaccionar ante la inminente llegada de un meteorito que impactará contra el planeta. Políticos, empresarios, científicos, periodistas y ciudadanos deberán organizarse y tomar una posición al respecto. Entrando en la realidad, ¿qué capacidad tienen nuestras sociedades actuales de cambio? ¿Qué capacidad tenemos para modificar el rumbo que toma el sistema? ¿Qué capacidad de reacción tenemos ante problemas como el cambio climático o los desafíos energéticos del futuro? Con Jordi Llanos y Daniel Prado. Conduce Jesús Nácher.

