Palestine: Solidarity and Struggle w/ Mouin Rabbani, Noura Erakat, Lina Meruane, and Yara Hawari – Security in context

According to the late Pakistani writer and revolutionary activist Eqbal Ahmad, the Palestinian struggle for self-determination stirs the emotions of the entire world, particularly the nations and societies of the formerly colonized world. In this episode we explore the Palestinian struggle for liberation from the perspective of solidarity movements.

Our guests include: Mouin Rabbani, an independent analyst specialized in Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict; Noura Erakat, a human rights attorney and associate professor at Rutgers University; Lina Meruane, an author and professor at the Madrid branch of the New York University; and Yara Hawari, an academic, writer, and senior policy analyst at Al-Shabaka.

Host

Anita Fuentes (Security in Context)

Palestina: Solidaridad y Lucha, con Mouin Rabbani, Noura Erakat, Lina Meruane y Yara Hawari

Según el difunto escritor y activista revolucionario pakistaní Eqbal Ahmad, la lucha palestina por la autodeterminación despierta las emociones del mundo entero, en particular de las naciones y sociedades del mundo colonizado. En este episodio exploramos la lucha palestina por la liberación desde la perspectiva de los movimientos de solidaridad.

Nuestros invitados son: Mouin Rabbani, analista independiente especializado en asuntos palestinos y en el conflicto árabe-israelí; Noura Erakat, abogada de derechos humanos y profesora asociada de la Universidad de Rutgers; Lina Meruane, autora y profesora de la Universidad de Nueva York; y Yara Hawari, académica, escritora y analista política en Al-Shabaka.

Presentadora

Anita Fuentes (Security in Context)