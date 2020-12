A lo mejor tenemos suerte.

Últimamente ya ni me enfado porque, bien pensado, quizá ya no tengamos remedio. Dejó la dictadura unas estructuras sin depurar más una mentalidad, unos valores y una cultura en todas las capas de la sociedad que el cambio en serio hacia un país moderno va resultar imposible, pero ya no sólo el cambio, sino la mera reforma.

Cuarenta años después de haber vivido el franquismo, día a día veo retornar el pasado en forma, dicen, de constitucionalismo. ¡Joder que metamorfosis!

La separación de la iglesia y el estado es un chiste. No contentos en mi pueblo con haber pagado con fondos públicos un belén que se levanta en terrenos municipales y que habrá costado la friolera de casi 600.000 euros, en estas fiestas navideñas el ayuntamiento nos ha levantado otro belén en la entrada de su edificio y bajo los porches.

Por otro lado, el órgano de propaganda e intoxicación al que llaman prensa, a lo suyo. He repasado estos días los diarios y la prensa no considerada “facha” omite que ha habido elecciones en Venezuela donde el chavismo, si bien con muy baja participación, ha ganado las elecciones legislativas a la Asamblea nacional por un margen superior al 67%. La oposición habría obtenido cerca de un 20% y el resto otros partidos. La prensa tenida por “facha” en cambio sí da la noticia, por supuesto bien escondida en sus páginas, pero para decir que las elecciones han sido fraudulentas. No esperen ustedes ni un solo dato que intente justificar el porqué han sido fraudulentas. Lo dicen ellos y basta.

La vacuna Sputnik V ha comenzado a inyectarse en Rusia a ciertas segmentos de la población. Le seguirán después otros. En la prensa española nada de nada sobre esta noticia. Al “demonio” ni se le menta, no sea que se enfaden nuestros amos los yanquis con sus vacunas.

Y por si todo fuera poco, vuelven los militares, que nunca se habían ido. España dicen, su España claro, está en peligro y los patriotas han vuelto a movilizarse en forma de manifiestos. Hace un año o dos, unos mil o más de ellos jubilados, todos jefes y oficiales, firmaron un manifiesto en defensa de Franco con ocasión de su traslado del Valle de los Caídos. Cuando otros militares quisieron contrarrestar estas opiniones con otro escrito en defensa de la democracia y condena de la dictadura, no pasaron de 100, incluso recogiendo el simple rango de soldados.

Esta es la proporción de lo que tenemos. Por cierto que a uno de los soldados firmantes se le abrió expediente y fue expulsado del ejército, no así a ninguno de los mas de 1.000 admiradores del general.

Ahora en un grupo chat se ha sabido las barbaridades que dicen entre ellos nuestros generales y coroneles jubilados y de lo que serían capaces matando (por lo menos de forma bravucona): alguno de ellos cifraba la depuración en forma de mas de 26.000.000 de españoles y otro incluía en esta suma a los niños. A los separatistas por supuesto los bombardeaban. Esto es patriotismo y lo demás chorradas.

Posteriormente, han aparecido más manifiestos de militares jubilados, con el contenido de siempre: peligro por la unidad y existencia de España, independentistas, etarras, gobierno comunista y ya saben toda la retahíla que acaban siempre en Venezuela y a veces Cuba. Y esta vez, con un matiz más, exhortando el Rey (su comandante en jefe) para que ponga orden en tanto “desatino”.

Por mi como si quieren recoger varios miles de firmas más, que las recogerán. Ya sabemos cual es la composición de nuestras fuerzas armadas, sin depurar por supuesto. No llegan a un 20% los militares que no comulguen con las ideas de los que estos días andan de manifiesto en manifiesto.

Leyendo la prensa alemana estos días, andan los teutones totalmente estupefactos. Ven lo que está sucediendo en nuestro país y no se lo creen. Lógico: no conocen España.

Les voy a dar mi opinión. Todo quedará en nada pues -endeudados como estamos hasta las cejas- ya no somos soberanos. La que manda es la UE y militarmente los Estados Unidos. Y como este ejército sólo sabe ganar guerras contra su propio pueblo y la última de este tenor con la ayuda de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini (la de Ifni, en 1957 si no es por la ayuda francesa la perdemos, igual que el desembarco de Alhucemas contra los rifeños en 1924-25), por mi no tengo ningún inconveniente en que, con sus amigos de Vox y la complicidad tácita de otra parte de la derecha española, perpetren estos valientes otra algarada a lo 23F, para mayor ridículo internacional de nuestro desgraciado país.

En las circunstancias actuales, el nuevo régimen surgido del golpe duraría menos de 6 meses y eso tirando largo. Y por fin con su ocaso, esta vez sí, se nos permitiría hacer las reformas y depuraciones democráticas necesarias.

A lo mejor tenemos suerte.

PD.- Puede ocurrir otra cosa. Que dejen de firmar papeles y se presenten a las elecciones, aunque ya tienen partido y se llama VOX.

www.laquenosvieneencima.blogspot.com