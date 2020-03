Igual que en la serie de Narcos cuando Pablo dice ” plata o plomo”, el dilema con la pandemia es y ha sido en España y la mayoría de las naciones occidentales, sanidad o negocio.

Nuestro gobierno de incompetentes y neoliberales fundamentalistas, aunque se hagan llamar socialistas, desde el primer momento priorizó negocio antes que salud. Hasta hace dos días, y aunque se lo pedía la Generalitat de Catalunya y otras autonomías, se negó a paralizar económicamente los sectores productivos no esenciales ; y así, claro, los datos de infección y contagio sólo han hecho que subir y subir. Ya estamos cerca de los 70.000 y vamos para 100.000 en pocos días. Tampoco quiso cerrar las ciudades con numerosos casos de infección, así como puertos y aeropuertos y el virus se desparramó por el resto del país

El inútil gobierno que tenemos, palanganero de los intereses de los poderosos, priorizó desde el primer momento entre negocio y sanidad al primero de estos términos, hasta que se dio cuenta que de seguir así se iba a quedar, sin sanidad, sin población y sin negocio.

Ayer mismo nos ha anunciado el decreto de paralización de varios sectores para este lunes. Como siempre, tarde y mal.

Otra rectificación más y los tets analíticos a esta fecha sin llegar.

Podían haber sido fabricados en España y hay laboratorios me consta que se ofrecieron a hacerlo. Pero si todavía no están aquí ( cuando los virólogos ya calculan más de 500.000 contagios reales contando los asintomáticos) es responsabilidad del gobierno y posiblemente de los altos cuerpos de funcionarios del estado. Sí, de esta gente tan bien remunerada que se cree tan importante por haber sacado una oposición y cree que todos nosotros los debemos un favor. En el caso nos ocupa voy a nombrar a uno de estos cuerpos : los técnicos comerciales del Estado.

Me figuro que debieron ser ellos ( no sé si intervinieron pero sería lo lógico y si no se encargó a este cuerpo la gestión, es que las autoridades políticas son bastante mas que incompetentes) los encargados de la compra fiasco de los tets no homologados a un distribuidor español, que a su vez los proveía de China.Y ninguna responsabilidad quiero imputar a este país, pues la empresa carecía de licencia y la embajada china había proporcionado un listado de empresas fiables, donde efectivamente no estaba la contratada.

Mientras tanto la UE, gracias a los asquerosos holandeses y los teutones se niegan a una ayuda a Italia y España, la cual, y ahora viene el chiste, le ha pedido ayuda a la OTAN. Es mil veces más realista esperar dicha ayuda de la Virgen del Rocio, que de este club terrorista.

Me despido con una mala noticia para nuestros fundamentalistas, los del gobierno y los de la oposición. En Venezuela con apenas 100 contagios y un fallecido, ya es obligatorio para todos los nacionales el uso de la mascarilla, tapabocas la llaman, y no falta esta prenda. Hay suficiente para todos, no como en España que hasta hace apenas 5 días hasta había dificultades para dotar a todos nuestros sanitarios.; y, por otra parte, suministrados por Rusia, ya cuenta Venezuela con 500.000 tets analíticos por el momento y un sistema de visita médica a domicilio. Ni que decir que China, está proporcionando también todo tipo de material sanitario al país caribeño, y que las actividades no esenciales se están cerrando.

Igual que por aquí. Y ahora repitan conmigo: Venezuela tiranía, Venezuela dictadura.