Trabaja duru – Ampliando el debate

Hoy continuamos ampliando el debate respecto al neoliberalismo. Pese a todas las plañideras que afirman que el mundo está dominado por el marxismo cultural, basta con exponerse a (casi) cualquier medio de comunicación para recibir un baño de neoliberalismo, individualismo y darwinismo social expuestos como si fuesen ciencia y no rabiosa ideología. Uno de los mitos de ese neoliberalismo ubicuo es el de la meritocracia: trabajar garantiza resultados. El individuo es el único responsable de sus éxitos y sus fracasos y la sociedad no juega ningún papel relevante. Por tanto, quien es rico y tiene éxito en la vida es porque se lo merece y no le debe nada a nadie. ¿Cuánto de cierto tiene el mito de la meritocracia? Con Shine McShine, Iracundo Isidoro y Ángel. Conduce Txus Marcano.

