¿Torturados o torturables? – Ampliando el debate

Sí que hay dos clases sociales, al menos, los que cuentan y los que no contamos, aunque muchos asuman una posición que no les corresponde y, que desde luego, no les salvará ni les ahorra sufrimientos . Con @desempleado666 , @iracundoisidoro y @Genderito . Conduce @TxusMarcano .

