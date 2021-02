Primos hermanos – Ampliando el debate

“We might have called ourselves the Liberal Party. We chose to call ourselves the National Socialists.”

“Podríamos habernos llamado el Partido Liberal. Elegimos llamarnos Nacional Socialistas.”

Adolf Hitler, 1923.

“Primos hermanos”, cuando fascistas, nazis y liberales se acuestan y se levantan juntos, aunque en la calle fingen no conocerse. Hoy ampliamos el debate sobre si se puede ser liberal y demócrata. Por un lado, el individuo frente al mundo. Por el otro, el bien de la mayoría frente al bien del individuo. La eliminación de regulaciones como salvaguarda de la libertad individual frente al establecimiento de normas para garantizar la convivencia. ¿Existen contradicciones básicas entre ambas formas de entender la sociedad o son compatibles? Con Shine McShine, Ángel “solo Ángel” e Iracundo Isidoro. Conduce Txus Marcano.

Ir a descargar