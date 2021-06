Petrocalipsis, la nueva sociedad – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto a la escasez de petróleo. En un mundo finito, limitado por las dimensiones y los recursos que puede contener el planeta, no existen los crecimientos infinitos. En algún momento, el excel se encuentra con la realidad y todo se complica. El petróleo, como recurso, no escapa a este fenómeno. Es bien conocido que no durará para siempre y eso puede generar problemas muy serios. Hay quien afirma que las energías renovables podrían suplir la demanda energética del mundo pero, ¿es eso cierto? ¿Salen los números o no? Con Antonio Turiel y Antonio Aretxabala. Conduce Tux Marcano.

Bibliografía:

Petrocalipsis. Crisis energética global y cómo (no) la solucionaremos, de Antonio Turiel. Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, por Jared Diamond. Comportarse como adultos: mi batalla contra el Establishment Europe por Yannis Varoufakis.

