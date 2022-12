Palestina, el genocidio israelí – Ampliando el debate

Los que os indignáis ahora con Ucrania, lleváis décadas callando como rameras no solo por la invasión, sino por el genocidio del pueblo palestino. Se ve que no son rubios y de ojos azules «como nosotros» Con Miguel Itulain de http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.comy @dlobatob. Las balas mariposa son ilegales y no son de @TxusMarcano

