Los emprendedores no hacen huelga – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate sobre las condiciones laborales. La narrativa actual nos cuenta historias de concordia, entendimiento y mutuo respeto entre trabajoderos (no hay errata aquí) y patrones que, en su ánimo humanista superior, decidieron dotar al mundo de los derechos laborales. Porque, como bien sabemos, un trabajodido feliz es un trabajodido más productivo y así piensan los jefes cuando valoran el aumento que les has pedido mientras conducen su Mercedes hacia el Club de Campo. Luego ya, en el hoyo 12, se les ocurre que mejor no te lo conceden y además tampoco pero es por razones técnico-productivas complejas y que sería un rollo de explicar.

Sin embargo, si hemos superado la edad infantil y somos capaces de leer un libro de historia sin que nos entre sueño o nos de dolor de cabeza, habremos atestigüado que la historia es muy diferente. Habremos comprendido que los derechos laborales se han ganado a través de luchas cruentas y pese a la voluntad del patrón. Que ha sido la organización en colectivos de los trabajadores lo que ha posibilitado conseguir espacios de trabajo más dignos y respetuosos. Que las correas no se aflojan solas ni por la voluntad de quienes las apretaron. Hoy hablamos sobre cómo se consiguió salir de los trabajos miserables y sobre cómo se volviendo a la miseria en los trabajos.

