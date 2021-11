La meritocracia – Ampliando el debate

Aunque nosotros acostumbramos a llamarlo «Herencia», el liberalismo y los privilegiados, esos magos del naming, lo llaman «meritocracia» para que la culpa del fracaso sea solo tuya. Con @_trovador__ , @Absalom42 y @rosenthalanmg . Conduce @TxusMarcano

https://www.casadellibro.com/libro-la-falsa-medida-del-hombre/9788416771714/4819366

https://www.casadellibro.com/libro-la-tirania-del-merito-que-ha-sido-del-bien-comun/9788418006340/11613701

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-19/mejor-tesis-ano-nazareno-meritocracia_3306618/

Success and Luck_ Good Fortune and the Myth of Meritocracy

Against Meritocracy_ Culture, Power and Myths of Mobility

Whats the Matter with Liberalism by Ronald Beiner

Self-Ownership, Freedom, and Equality

