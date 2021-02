La España desvertebrada – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto a la organización territorial del Estado español. Primero, os diremos de qué no vamos a hablar, porque ya se ha debatido en múltiples ocasiones. Hoy no hablaremos sobre Madrid y su relación con el resto de España -que ya tratamos en el programa Madrid me mata. Tampoco hablaremos en concreto sobre el independentismo o las elecciones catalanas, que ya tratan otro programas. Hoy queremos abordar este problema de una manera desprejuiciada y general, intentando conseguir cierta amplitud de miras y quitarnos peso de la mochila. Con Goyo, “cazador entre cascabeles”, Óscar Pazos, autor de “Madrid es una isla” y Daniel Prado. Conduce Jesús Nácher.

Ir a descargar