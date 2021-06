La descarbonización cien por cien renovable – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate sobre la energía. El modelo BAU (Bussiness As Usual, el negocio de toda la vida) se basa en la disponibilidad permanente, constante e incluso creciente de energía. Sin embargo, existen varios informes que alertan de que en un futuro podríamos no disponer de tanta energía como tenemos hoy en día. De que los cambios que están llegando, desde las energías renovables hasta la electrificación del consumo energético, podrían no ser suficientes para compensar la pérdida de energía por la escasez de combustibles fósiles. Gran parte de la narrativa del Green New Deal y de la transición energética prevista por los Gobiernos aseguran que tendremos la energía suficiente. ¿Es cierto o podríamos tener problemas para mantener nuestro nivel de vida? Con Antonio Aretxabala y Pedro Prieto. Conduce Txus Marcano.

Ir a descargar