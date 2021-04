La democracia no es para idiotas – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto a la democracia liberal. El concepto liberal de democracia, uno de tantos, se presenta como el culmen de la civilización humana. El gran hito del progreso organizativo mundial. Sin embargo, la democracia liberal esconde importantes diferencias respecto a cómo se planteó la democracia originalmente. En su mayoría, diferencias dirigidas a “corregir” los “vicios” democráticos de su concepción original. A balancear los excesos democráticos de la politología clásica. Porque una cosa es una democracia y otra que mande el pueblo. No jodamos. Con @Shine_McShine , @IracundoIsidoro y Tony Hernández @desempleado666. Conduce @TxusMarcano

