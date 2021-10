Haití es nuestro espejo – Ampliando el debate

El modelo de ciudadanía y país no es solo un invento del neoliberalismo del siglo XX. Ya en el XVIII la libertad, la igualdad y la fraternidad era para unos pocos, entre los que no habia gente de color ni pobres. Con @desempleado666 , @iracundoisidoro y @rosenthalanmg . Dirige @TxusMarcano.

