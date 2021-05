El mañana nunca muere – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto al progreso. Generalmente, se establece una narrativa en la que el progreso ha sido lineal, constante y siempre creciente durante la historia de la humanidad. Sin embargo, esto tiene más de fabricación narrativa, de relato que nos contamos a nosotros mismos, más que otra cosa. En la historia ha habido periodos oscuros. También civilizaciones que se degradan, entran en decadencia y desaparecen. La humanidad podría progresar y tú quedarse en la estacada; la involución siempre es una posibilidad, y si no que le pregunten a Ciudadanos. ¿En qué momento se encuentra nuestra civilización? ¿Cómo definimos el progreso? ¿Hacia dónde avanzamos y hacia dónde creemos que avanzamos? Como decía aquel, “el mañana nunca llega hasta que es demasiado tarde”. Con Con @desempleado666, @Shine_McShine e y @iracundoisidoro. Conduce @TxusMarcano.

