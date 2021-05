El cuarto reich – Ampliando el Debate

Hoy ampliamos el debate respecto al papel de España en la Unión Europea. La utopía europea prometía un acercamiento entre las condiciones económicas de los países. En cambio, lo que se ha producido es un reparto de papeles en el que a España le ha tocado interpretar un país de chiringuitos y hamaqueros. Nuestro bien más apreciado son piscinas a salto de balcón y lugares donde un turista pueda gastarse el valor añadido generan en sus países. La teoría del goteo hacia abajo, explicada con un grifo de Cruzcampo. ¿Y ante quién nos podemos quejar de este reparto de papeles? ¿Podemos influir sobre él? ¿Cuánto pinta la ciudadanía en las instituciones europeas? Con @desempleado666, @Shine_McShine e y @iracundoisidoro. Conduce @TxusMarcano.

El debate de Tony Benn/Roy Jenkins

