¿Dónde está mi coche volador? – Ampliando el debate

La utopía en palabras de Eduardo Galeano no es una meta a alcanzar, sino una forma de hacer que nos movamos. El BAU nos lleva prometiendo cosas que nunca alcanzamos, mientras seguimos corriendo como pollos sin cabeza hasta que alguna pared nos pare. Con @desempleado666, @ y @iracundoisidoro. Dirige Txus Marcano.

