¿Cuánto racismo hay en España? – FANS

Hoy os traemos un programa un tanto especial. Es un entrevista con Abuy Nfubea, activista contra el racismo desde muy joven, uno de los fundadores del Partido de los Panteras Negras en España y creador de varias publicaciones de difusión contra el racismo. Sin embargo, queremos avisaros: el sonido no es bueno y la entrevista no es reciente. Este programa se grabó antes del homicidio de George Floyd y de que estallasen los disturbios en Estados Unidos. Sirve, por tanto, para escuchar cómo se siente la comunidad negra en España y el grado de racismo soporta. Además, sirve para comprender cómo se sienten respecto a la narrativa contra el inmigrante construída por Vox o Trump. Sin embargo, aquí no hay contenido de actualidad sobre las protestas en EEUU o el BlackLivesMatter. Por otro lado, si queréis aprender más sobre cómo se encuentra la comunidad negra en nuestro país, sois más que bienvenidos y esperamos que disfrutéis la entrevista. Conduce Juan Carlos Barba.

