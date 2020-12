Algo sucede en nuestro flanco sur y no es nada bueno para nuestros intereses

En Marruecos está pasando algo y no es bueno para nuestros intereses. Todavía no sé lo que es exactamente, pero más adelante ya lo sabremos y no falta mucho.

Los indicios saltan por todas partes. La economía del país no remonta y pasa por graves apuros en un régimen que es injusto, tiránico, arbitrario y desigual donde los haya. Para el que no lo haya hecho, pasar por la frontera de Beni Anzar en Melilla hacia Nador, es retroceder casi 200 años en el tiempo. Y eso sucede en apenas 20 o 30 metros. Dicen los expertos que es la frontera con mas desigualdad en el todo el mundo.

El RIF (antiguo protectorado español) y sus aspiraciones a ser una nación, como lo fue a principios del siglo XX, siguen presentes. En cualquier momento puede haber una nueva insurrección y Ab-del-Krim no ha sido olvidado. La monarquía aluita, corrupta hasta la médula como toda su corte de funcionarios corruptos o Madjen no es del agrado de la mayoría de la población que la sufre y puede que tampoco de sectores del ejército del país. Al padre de actual sátrapa ya le dieron los militares dos sustos en el siglo XX.

Otros indicios claros se manifiestan en los siguientes datos: los EEUU sin motivo aparente han acudido en auxilio estos días de su mejor lacayo en el estrecho de Gibraltar, dotándolo de su mejor armamento y tecnología, y de paso reconociendo al Sahara como parte de Marruecos, contra la propia ONU y todo el derecho internacional. No es motivo suficiente que la monarquía alauita haya reconocido al estado de Israel. Los EEUU ya prestaron su auxilio a reino de Marruecos contra España en dos ocasiones anteriores: la Guerra de Sidi Ifni (todo lo que negaron a nuestro país en armas o repuestos, se lo dieron al abuelo del actual sátrapa) y el siguiente conflicto, me refiero a la Marcha verde y descolonización del Sahara en 1975, donde repitieron la misma jugada, en este caso en forma de amenaza.

¿Cual es el motivo en estos momentos para reforzar de tal forma al régimen alauita? ¿Una explosión interior que puede llegar a producirse en forma de revuelta? ¿O quizá fortalecer a la monarquía en su próxima aventura para solapar el conflicto interno con un nuevo golpe de nacionalismo expansivo, como ha hecho en otras ocasiones, desviando sus problemas hacia España, Canarias, Ceuta o Melilla e incluso Argelia?

En estos momentos, la frontera de Ceuta y Melilla, sin motivo que lo justifique, se encuentran cerradas del lado marroquí, y la espita de Canarias, regulada por Marruecos, está abierta e incentivaba con la vista gorda a las mafias de personas que pagan generosas comisiones al Madjen. Los cayucos sólo hacen que llegar y el archipiélago pasa por importantes problemas.

Pero aún tiene un problema mas grave Marruecos: el Frente Polisario le ha declarado la guerra desde el 30% o 40% del territorio del Sahara español que aún ocupa y las hostilidades son diarias. Consulten ustedes la página EC SAHARAUI ( escrita en español) y verán como con que sólo sea cierto la mitad de lo que dicen, el conflicto y la guerra va a más. En la misma página el Frente Polisario informa casi a diario de las acciones bélicas que se suceden. Y si no quieren enterarse de lo que pasa, lo tienen bien fácil: sigan leyendo nuestra prensa y viendo nuestra televisión. Ya se sabe, ojos que no ven, corazón que no siente…

Digan lo que digan, en los enfrentamientos habidos entre 1975 hasta la tregua pactada a principios de 1990, que ahora se ha roto, el Polisario casi acabó derrotando a la desmoralizadas tropas marroquíes, llegando a incursionar incluso hasta en el interior de Marruecos. En esas circunstancias, no les quedó más remedio a Marruecos que levantar un muro de 2.700 kilómetros que ha partido el país por la mitad y pasar ala defensiva.

Después de 30 años de dilaciones, trampas e incumplimiento por parte de Marruecos para evitar celebrar un referéndum de autodeterminación (motivo de la tregua acordada) y de todas las resoluciones de ONU, habidas y por haber, al Frente Polisario no le ha quedado otro remedio que reanudar la guerra.

La oligarquía española y sus lacuyunos sirvientes -léase los partidos parlamentarios que han ido formando gobierno- durante 45 años prefirieron mirar hacia otro lado pensando que el problema se resolvería solo y que a ellos nada les competía a pesar de ser España todavía la nación administradora del territorio según las Naciones Unidas. Y de paso alguna que otra compañía del Ibex se aplicó a hacer negocios corruptos en Marruecos, mas que nada porque en ese país todos los negocios son de esa índole. Es decir, pasar por caja del Madjen real.

Pues nada, en este país donde todo lo hemos fiado al olvido y a mirar hacia otro lado como ocurrió con nuestra guerra civil y las represiones durante décadas de franquismo; donde las nuevas generaciones no saben de dónde vienen ni se les ha explicado nada, desde los osarios en las cunetas hasta lo sucedido en el Sahara; donde unos cuantos se vendieron a Marruecos en 1975 una provincia española y a toda su población que tenía carné de identidad español, como usted y como yo, los fantasmas del pasado les están volviendo a la palestra. Hay generales sin depurar que no les importaría repetir la carnicería, esta vez nada más y nada menos que con 26.000.000 de españoles, incluidos los niños porque ya se sabe que los que no vemos esto como normal y lo atribuimos al pasado, somos unos antiguos y poco modernos. Y en lo que respecta al Sahara, como se quiere seguir mirando hacia otro lado por las mismas razones, dentro de poco tampoco a “los modernos”, los guay y los posmodernos no les quedará más remedio que en un baño de realidad recurrir al pasado, porque la guerra ha comenzado y nos puede complicar en ella ya que el conflicto nos queda muy, pero que muy cerca. Argelia (la aliada del Frente Polisario que lo sostiene), Marruecos y el Sahara serán dentro de poco un polvorín y la zona, repito, nos queda muy cerca. Por algo los yanquis venden armas estos días a su socio más fiable en el área, que nada garantiza que pueda usarlas de paso contra nosotros ; y por eso Argelia, ya cuenta con los mejores aviones de alta tecnología rusos entre otros juguetes bélicos.

Tampoco cabe descartar que Argelia sea el próximo objetivo de EEUU y sus aliados. De hecho, todos los regímenes árabes fuera de la órbita de las monarquías feudales lo son, más si son enemigos de Israel.

Me dicen buenos amigos de ese país, que cualquier persona bien informada en Argelia, ya está esperando que sus país sea el próximo en ser agredido: Iraq, Siria, Yemen y Libia han sido ya ejemplos anteriores. La agresión puede ser directa con cualquier excusa por parte del mundo anglosajón o bien indirecta, fomentando una revuelta islamista wahabista o salafista. Ya se sabe que Alqeada o el Estado Islámico, que aparecen y desparecen como el Guadiana, no son más ejércitos de mercenarios bien pagados por occidente, chusma de la peor especie de múltiples países, es decir, la infantería de la OTAN. Que a veces esta chusma terrorista se vuelva contra las poblaciones de occidente en atentados llamativos, es lo de menos, es el efecto calculado y controlado dentro de un “orden”, de “cría cuervos que te sacarán los ojos”. Muy poca cosa al lado de los estupendos beneficios que estas políticas reportan a las grandes multinacionales de occidente.

P.D.: Dos datos más: Rusia no dejaría caer al régimen argelino, y el principal suministrador de gas a España es Argelia.

