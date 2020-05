Recortes o impuestos: pagar la crisis del coronavirus – Economía Directa

Entramos en la fase de la pandemia por coronavirus en la que ya no podemos hablar de crecimiento económico. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, además de muchos otros países alrededor del mundo, presentan caídas de su PIB. ¿Hasta cuándo? Hoy analizamos los datos de crisis económica y, particularmente, los datos, las perspectivas y el cuadro macroeconómico del Gobierno de España. Las previsiones para España, para esta año y el que viene, no son las mejores: servicios, turismo, industria, exportaciones… pinta regular. También hablamos sobre qué movimientos pueden esperarse desde la Unión Europea. Las ayudas financieras, de llegar, podrían no ser suficientes. Por último, analizamos las fases de desescalado que ha presentado el Gobierno. Con Jordi Llatzer y Juan Carlos Bermejo. Conduce Juan Carlos Barba.

Relacionado