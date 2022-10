Racionamiento y desigualdad – Cartas de navegación

Este invierno nos enfrentamos en Europa a un escenario de racionamiento. Un racionamiento que será tanto más grave en cuanto la situación económica inicial de los afectados sea peor. Por ahora, lo que hay sobre la mesa es un Plan de Ahorro Energético que problablemente se endurezca conforme avance el invierno. ¿Cómo se gestiona un racionamiento de la energía? La derecha propone que quien tenga el dinero se lo pague. Dicho de otra forma, que quien tenga mucho dinero no se racione nada y quien no lo tenga se lo racione todo. Es el racionamiento por precios. Al final no deja de ser una cuestión ética. Con Jordi Llanos y Manuel Campos. Conduce Jesús Nácher.

Ir a descargar