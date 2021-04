¡Que viene el lobo! – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto al fascismo. Si todo es fascismo, nada es fascismo. En el momento en que se utiliza incorrectamente el término, se pierde la capacidad de identificarlo. ¿Qué es el fascismo? ¿Estamos viviendo un repunte? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se protege una sociedad del fascismo? Con @IracundoIsidoro , @Shine_McShine , y @desempleado666. Conduce @TxusMarcano.

Alfred Döblin: “Noviembre de 1918. Una revolución alemana”, fresco histórico y destino individual: la historia alemana y europea hechas carne y hueso de novela; “La república de los soñadores” de Volker Weidermann; “Un amigo de Hitler, Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial” de Ian Kershaw; “1924: The Year That Made” Hitler by Peter Ross Range; “Caught in the Revolution: Petrograd, Russia, 1917 – A World on the Edge” de Helen Rappaport; “El oscuro carisma de Hitler. Cómo y por qué arrastró a millones al abismo”, de Rees, Laurence; “M. El hijo del siglo” de Antonio Scurati.

