¿Qué está pasando a la izquierda del PSOE? – Debate Directo

Hoy hablamos sobre la Constitución de España. Una Constitución aprobada en un referéndum con algo más que sabor a plebiscito, a “nosotros o el caos” (“el caos también somos nosotros”), y construída para apuntalar el cambio de régimen iniciado durante la Transición. Sin embargo, 44 años después, la mayor parte de la población entiende que su contenido se encuentra desfasado mientras que la mayoría de los políticos entienden que cualquier reforma supondría un peligro de muerte existencial para España. En segundo lugar, hablamos sobre la situación dentro de la izquierda institucional. Según el diario El País, el PSOE podría volver a gobernar en coalición con los partidos a su izquierda. Esto resuta una novedad por cuanto las últimas encuestas electorales no apuntaban a esta posiblidad. En cualquier caso, la situación a la izquierda del PSOE no parece del todo clara y Podemos y Yolanda Díaz parecen no tener clara la estrategia o no querer reverlarla. ¿Qué pasará con la izquierda? Con Pedro García-Bilbao, Gillermo de Baskerville y Antonio. Conduce Juan Carlos Barba.

