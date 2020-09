La temida vuelta al cole y el movimiento Black Lives Matter – Debate Directo (Partes 1 y 2)

Hoy comenzamos esta primer parte hablando del inicio del curso escolar. Con el comienzo de las clases a la vuelta de la esquina, la comunidad docente no las tiene todas consigo. Por no decir que no tiene niguna. Improvisación, inseguridad o incompetencia son adjetivos que hemos escuchado estos últimos días respecto a la gestión política de “la vuelta al cole”. Además, hablamos sobre los últimos escándalos del rey emérito. Juan Carlos I de Borbón sigue en el extranjero mientras la opinión pública sigue lidiando con sus cuentas en Suiza. Con José Luís Carretero, Carlos Allué y Pedro García-Bilbao. Conduce Juan Carlos Barba.

En esta segunda parte, comenzamos hablando sobre el fiasco del Ingreso Mínimo Vital. La que fuera una medida estrella de la coalición entre PSOE y Podemos está resultando ser un fracaso. Apenas se están aprobando expedientes mientras que las necesidades de la gente se recrudecen. Por último, hablamos sobre los disturbios en Estados Unidos. Una nueva actuación policial más que discutible ha reavivado el fuego del movimiento Black Lives Matter. Los disturbios y las milicias populares se reproducen por Estados Unidos como si de un Estado fallido hablásemos. ¿Existe solución a este fenómeno en Estados Unidos? Con José Luís Carretero, Carlos Allué y Pedro García-Bilbao. Conduce Juan Carlos Barba.

