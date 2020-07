Hiperclase y lucha de clases – Debate Directo

Hoy comenzamos hablando sobre la intención de Vox de crear un sindicato que no crea “en la inexistente lucha de clases”. ¿Es compatible la oposición a la patronal con la ideología de Vox? ¿Es la primera vez que la extrema derecha intenta construir un sindicato? También hablamos sobre la privatización de Renfe, un proceso sobre el que los medios de comunicación no están informando y que, sin embargo, se está produciendo apulatinamente. Por último, hablamos sobre The Room Where It Happended, el libro de John Robert Bolton, Consejero de Seguridad Nacional con Trump, a quien critica duramente. Con José Luís Carretero, Pedro García-Bilbao y Carlos Allué. Conduce Juan Martínez.

Relacionado