Estrictament confidencial – Pedro Prieto

Entrevista a Pedro Prieto, ingeniero de telecomunicaciones. Creó y coeditó la revista digital crisisenergetica.org en 2003. Asimismo, forma parte del panel internacional ASPO (Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y del Gas por sus siglas en inglés: The Association for the Study of Peak Oil and Gas) desde 2006 y fue vicepresidente de AEREN (Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos).

Es un experto internacional en Energías Renovables y sus límites para sustituir en tiempo y forma las energías fósiles. Tiene escritos interesantes ensayos, algunos muy conocidos, como Kioto o Upsala (Club de Amigos de la UNESCO, 2003), Un cuento de terrorismo energético (Club de Amigos de la UNESCO, 2003) y El libro de la selva (AEREN, 2004). Es coautor con el profesor Charles A. S. Hall de Spain’s Photovoltaic Revolution: The Energy Return on Investment (Springer, 2013), primer estudio en profundidad de la tasa de retorno energético en sistemas fotovoltaicos de gran escala en un país desarrollado. Igualmente, se pueden encontrar artículos suyos en la revista digital 15-15-15.

En esta entrevista nos ha hablado, en primer lugar, de energías renovables, con claros ejemplos para el gran público, y de si pueden mantener el nivel actual de vida y consumo.

También ha hablado de CrisisEnergética.org, ASPO y AEREN.

Ha expuesto con claridad a lo que nos enfrentamos si no cambiamos nuestro estilo de vida.

Finalmente, de su vertiente divulgadora, el “peak oil” o “cima del petróleo”y del decrecentismo desde una perspectiva individual.

La entrevista es precedida y seguida por la pieza musical CALIU de Joan Castelló, que surgió com si de un instinto se tratase, por lo que no hay reglas, pues su compositor se ha dejado llevar por lo que, para él, supone el Mediterráneo: cuatro sentidos —el aroma a sal y su sabor, el viento el azul del cielo y el turquesa del mar; el quinto sentido, el oído, lo aporta la música— y volver a casa para encontrarse con los suyos. Ha grabado todo lo que suena —voz, piano, batería, vibráfono, marimba y bajo eléctrico—, proyectar todo eso en una melodía fresca y actual que invitase al buen rollo.

Ir a descargar