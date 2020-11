El Green New Deal de Biden y el desastre de Fukushima – Economía Directa/Radioactividad

Hoy comenzamos hablando sobre la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones de Estados Unidos. El nuevo Presidente de los Estados Unidos parece muy a favor de emprender una transformación de la generación de energía a través del Green New Deal. El fomento de las energías renovables, cambios en infraestructuras, implementación del coche eléctrico, etc. ¿Suena demasiado bien? Siendo realistas, ¿hasta dónde podemos esperar de Joe Biden? También hablamos hoy sobre el desastre nuclear de Fukushima. Japón no puede contener por más tiempo el agua radioactiva y han realizado un vertido de un millón de toneladas al mar. ¿Qué efectos tendrá sobre el medioambiente? ¿Tendrá efectos sobre la pesca? ¿Qué zonas quedarán afectadas? Con Rafael Íñiguez y David, de Historia-Economía-Filosofía. Conduce Juan Carlos Barba.

