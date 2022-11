El BCE aprieta un mucho más – Economía Directa

Hoy hablamos sobre la subida de tipos del Banco Central Europeo para intentar contener la inflación. El BCE vuelve a subir los tipos de interés un 0,75 hasta dejarlo en el 2, lo que afectará severamente a los pagos de las hipotecas. Mientras tanto, los países preparan medidas para paliar una posible oleada de impagos. También halamos hoy de trabajo, concretamente de los trabajos de la economía sumergida: las horas extra no pagadas, los contratos a jornada parcial para jornadas completas o los trabajos en negro, sin contrato. ¿En qué condiciones se encuentran estos trabajadores? ¿Por qué no aflora todo este trabajo sumergido y opaco? Por útimo, hablamos sobre las manifestaciones masivas en Irán. Las manifestaciones por el asesinato de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar puesto el velo siguen produciéndose y creando serios problemas para el régimen de los ayatolás. Con Jaume Gayoso e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.

