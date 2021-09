El Afganistán que no te cuentan – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto a Afganistán. Un país que ha estado históricamente situado en medio de grandes rutas comerciales y que, por tanto, ha sido masacrado una y otra vez por cada imperio que se pasaba por allí. Últimamente, ha sido la nueva área de expertise de cada tertuliano en los mass media. En menos tiempo de lo que Pablo Casado se saca Derecho, ya teníamos varios todólogos explicándonoslo. ¿Afganistán? Mira, te lo explico. Como es natural, la información que ha llegado desde los medios de comunicación es, como poco, discutible. Meras prolongaciones de la narrativa habitual, hoy aplicadas a Afganistán y mañana dedicadas al país que toque. Hoy proponemos otra cosa. Hoy no proponemos informarnos. Con @desempleado666 , @iracundoisidoro y @rosenthalanmg. Conduce @TxusMarcano.

Bibliografía citada durante el programa:

LTI: La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo, de Victor Klemperer. El lenguaje del imperio. Léxico de la ideología americana, por Doménico Losurdo. Por el bien del imperio de Josep Fontana.

Informe montaña de hierro (1984).

La gran guerra por la civilización La conquista de Oriente Próximo Robert Fisk Los árabes Del imperio otomano a la actualidad Eugene Rogan Guerra Sebastian Junger “The Perfect War: Technowar in Vietnam”. James William Gibson. “A very personal war: the story of Cornelius Hawkridge”. James Hamilton Paterson.

United States Objectives and Programs for National Security en Wikipedia.

“The strategic lessons unlearned from Vietnam, Iraq, and Afghanistan: Why the Afghan National Security Forces Will not hold and the implications for the US Army in Afghanistan”. US Army War College

Haz clic para acceder a Warlord.pdf

