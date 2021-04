De garrapatas, pulgas y rentistas – Ampliando el debate

Hoy ampliamos el debate respecto a la distribución de la riqueza. Y, particularmente, respecto a su ausencia. La desigualdad y la pobreza no son un evento meteorológico ni natural. Es una descisión política y de asimetría en la distribución de los recursos: muchos para las garrapatas, ninguno para ti. Con @IracundoIsidoro , @Shine_McShine , y @desempleado666. Conduce @TxusMarcano.

Bibliografía: “Rentier Capitalism: Who Owns the Economy, and Who Pays for It?”by Brett Christophers; “The People’s Republic of Walmart: How the World’s Biggest Corporations are Laying the Foundation for Socialism”by Leigh Phillips, Michal Rozworski; “Abundancia roja. Sueño y utopía en la URSS” de Spufford, Francis. Paper:https://www.benjaminbraun.org/research/

