Una hipótesis sobre lo está por venir en Ucrania

No voy a adornar el relato. Me voy a referir a lo que viene dentro de muy poco y ojala me equivoque. Se trata de una serie de ideas y comentarios cortos, a modo de telegrama, para que todo quede mucho más claro de lo que ya está.

El conflicto entre Rusia, EEUU y la OTAN ya está preparado (lo han preparado). Ya sólo falta la chispa para que se desencadene y la habrá. Comencemos:

1.- La guerra la quieren Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos. Mejor, dicho, esta última potencia la necesita. Se encuentra arruinada y en decadencia. No puede permitirse el lujo de perder la hegemonía mundial. La fiera herida antes de morir suele dar zarpazos.

2.- La base principal de su economía es su complejo militar industrial y el negocio de este complejo es vender armas. Y para venderlas, hace falta un enemigo y una guerra.

3.- La guerra excusa será Ucrania. Todos los días la basura editorial (Vox Pópuli, el Mundo, el País, nuestras televisiones, el Confidencial, ABC, etc.) ponen el altavoz en marcha. El mensaje es el mismo que Estados Unidos repite día sí y el otro también: “abandonen Ucrania, va a ser invadida por Rusia”. Nadie sabe cuando será ni cómo será, pero los papagayos, bien comprados y aleccionados, lo repiten. Hasta el propio Zelinsky, presidente de Ucrania, confiesa no saberlo y pide que quien conozca algún dato, se lo haga saber. Rusia lo niega. Por supuesto, España en boca de su hueco presidente repite el mensaje. Igual que cuando Aznar antes de la guerra de Iraq juraba que ese país árabe disponía de armas de destrucción masiva. Ya saben esas que nunca fueron encontradas.

4.- Da igual. Para la chispa EEUU cuenta con experiencia en ataques de falsa bandera. A nosotros, los españoles, ya nos inventó una guerra en 1898. Hizo explotar al acorazado Maine en el Puerto de la Habana, fenomenal excusa para declararnos la guerra en que la perdimos Cuba, Filipinas, la Isla de Guam y Puerto Rico. La de Iraq, a la que me he referido anteriormente, más de lo mismo. La historia está llena en ejemplos sobre la hipocresía e inmoralidad de los Estados Unidos.

5.- ¿Cuál será el ataque de falsa bandera en este caso? Puede ser cualquier excusa o motivo. Pero en estos momentos, Turkía, un miembro de la OTAN, ya está trasladando yihadistas a suelo ucraniano. La misma basura terrorista que la OTAN y EEUU ya utilizó en conflictos como Siria y Libia. Por otro lado, mercenarios de compañías privadas como Black Water ya están en el país y así mismo se está armando hasta los dientes al ejército ucraniano.

Decir el ejército ucraniano es mucho decir; se trata en realidad de un conjunto de milicias sin un mando claro, pues muchas de ellas se componen de brigadas neonazis, herederas de los colaboracionistas en la II Guerra mundial. Es muy dudoso que todo este conglomerado esté a las órdenes con el adecuado control del gobierno ucraniano.

En este conflicto, Ucrania es la excusa y su gobierno no cuenta para nada. Se la utiliza.

La chispa será el ataque con todo tipo de medios ( dirán que ha habido una provocación previa) a las provincias prorusas de Donets y Luganks y Rusia se verá obligada a defenderlas.

6.- La economía ucraniana en estos momentos y gracias a estos sucesos se hunde aún más de lo que ya está. Son muchas personas de otras nacionalidades, habitantes en su territorio, que están abandonándolo.

7.- Si estalla la guerra, híbrida, de mayor o menor intensidad, regionalizada o no, en cualquier caso será en Europa, y como siempre a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Las perjudicadas serán todas las naciones de nuestro continente. EEUU venderá todo tipo de armas, desestabilizará en su provecho nuestras economías y tendremos que comprar su gas licuado a precios muy superiores al del ruso, el cual veníamos adquiriendo, amén de cerrarse el gaseoductoque que hubiera aumentado la oferta. Me refiero al Nord Stream 2.

8.- Nunca en la historia de Europa hubo dirigentes tan mediocres y cobardes al frente de las cancillerías. Nunca la UE careció como hasta ahora de dignidad y soberanía. Como mucho se salvan dos o tres países. España no es uno de ellos, pues en calidad de limpia botas del imperio va destacada y haciendo el ridículo.

9.- Si el conflicto se mantiene en un área regional, tendremos suerte. Si se expande será una guerra donde no habrá vencedores. Y sí en cambio, dolor y devastación, sobre todo en Europa.

Rusia cuenta con el arma del juicio final.

PD.- Conferencia de prensa del presidente de EEUU. Dice que el gaseoducto Nord Stream 2, no entrará en funcionamiento si Rusia no cede, algo así. Un periodista le pregunta: “El gaseoducto es de Alemania y Rusia. ¿Tiene usted el consentimiento de Alemania para hablar por ella?” Contestación del yanqui: “Repito que el gaseoducto no entrara en servicio”.

El gobierno alemán está, hasta ahora, callado. Esto es Europa, una banda de mierdecillas al servicio del patrón todopoderoso.

http://laquenosvieneencima.blogspot.com/