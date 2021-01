Rodeados de “patriotas”

Esto ya pasa de castaño a oscuro. Primero fueron más de mil militares oficiales y jefes jubilados, pero no obstante alarmados por la falta de consideración hacia Franco -nuestro “egregio caudillo”-, con ocasión de su exhumación en el Valle de los Caídos. Así lo hicieron constar los mil militares en un manifiesto de lo mas polémico, que unos días después fue contrarrestado por apenas 30 militares demócratas, y aún echando mano de suboficiales y cabos. Y allí se vio, como muchos sabíamos, que la tropa democrática andaba escasa.

Para mayor INRI a uno de los firmantes del contramanifiesto, con el grado de cabo, se le abrió expediente que desembocó en su expulsión del ejército. La orden fue firmada por nuestra progresista y maravillosa ministra de defensa. De ella diré que siendo magistrada en el Tribunal Supremo, en unos de sus muchos viajes de la política a la judicatura y luego a la inversa, encabezó unas declaraciones diciendo “ nosotros la clase media”, cuando a a esas fechas le debía caer al mes al menos 10.000 euros al mes.

Desde entonces todo ha ido, aún si cabe, a peor. Los del chat de los generales y coroneles del arma de aviación aconsejando la eliminación de 26.000.000 de españoles, niños incluidos, y cómo no, el bombardeo de una de las asociaciones independentistas de Cataluña.

A estos siguieron un numeroso grupo de nuestros paracaidistas, cantando el himno, brazo en alto naturalmente a lo fascista y en su cuartel, de nuestra egregia división azul que luchó al lado del nazismo en las estepas rusas. Y cuando, nuestra ministra de clase media repetía como hace siempre “son solo unos pocos,” “no representan al ejército”, nos acabamos de enterar (diario Público) que otro grupo de chat del arma de artillería compuesto de suboficiales y oficiales, esta vez en activo rabioso, no solamente no promovía- a través del Rey naturalmente- un cambio de gobierno y suscribía todos los chats golpistas de sus compañeros, sino que apoyaba una serie de manifiestos dirigidos al presidente de los Estados Unidos de América para que este “ con sus buenos oficios” y si fuere preciso sin ellos, hiciera caer a nuestro social comunista gobierno (Lenin cuando oyó lo de comunista, se descojonó de la risa en su tumba). ¡Joder, que patriotas!, por no decir traidores con el código penal y militar en la mano.

Pues esto es lo que tenemos señora ministra de clase media de toda la vida. No siga engañando a la gente. En la policía debe estar la situación más o menos igual que en el ejército. Y el que no lo quiera ver que no lo vea. Y por favor no alabe tanto la abnegación de mucha de esta gente en su servicio a la patria, pues al soldado el valor se le supone. A ver si le escucho algunas palabras sobre algún taxista o albañil de Madrid o Barcelona que con tres hijos y 9 o 10 horas al menos de trabajo al día, ha sabido sacar adelante una familia. Ése si que es un patriota con mayúsculas, que para su desgracia, tiene que pagar impuestos con los que pagar el sueldo a unos sujetos que quieren eliminar a la mitad o más de su país, o cuando algún gobierno no les gusta, imploran la ayuda de una potencia extranjera para hundirlo.

P.D.:- Aviso a navegantes: no me confundan. Soy pacífico, pero no pacifista. Y reconozco como de lo más necesario el papel de un ejército en una nación, pero un ejército del pueblo y para el pueblo, con servicio militar obligatorio. No me gustan los mercenarios. Otra cosa más: recuerdo cuando en mi servicio militar -donde hube de conocer a buenos y malos oficiales- un teniente coronel, que por cierto combatió en la batalla del Ebro, me hizo saber que a los buenos oficiales, los que piensan en sus soldados, estos los siguen a todas partes. Por contra los que no lo hacen, acaban en el fragor de la batalla con un tiro en la espalda. Un tipo que no le importa acabar con 26.000.000 de sus connacionales, ni es español, ni un buen oficial.

www.laquenosvieneencima.blogspot.com