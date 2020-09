Insensibles

Ayer mismo una mujer de 70 años con un menor a su cargo, enferma crónica y con síntomas de corona virus iba a ser desahuciada de su vivienda. La noticia viene en Público. Esto es España. Lean por favor el flamante artículo 47 de la constitución española. Toda una tomadura de pelo como todo lo demás, con nuestro rey a la cabeza hasta anteayer.

Unos día atrás ( el reportaje está en RT) las colas en busca de alimentos en Madrid son kilométricas y son españoles las que las forman. Españoles que apenas unos meses atrás nunca hubieran pensado verse en estas circunstancias : autónomos arruinados, parados de larga duración, gente de los ERES y los ERTES, etc.

Las listas de espera de nuestra sanidad- ya largas de por si- se han multiplicado por dos. Muchas personas, cuando llegan, si es que llegan, es tarde para ellas y su patología se ha agravado.

No espero nada en absoluto de la oligarquía que nos gobierna. Rentas altas, directivos, consejeros del Ibex, altos funcionarios, grandes empresarios. Pero lo que me está llamado la atención es la insensibilidad de una parte importante de las capas medias de nuestra sociedad, la de todos aquellos que cuentan con un empleo estable, relativamente bien pagado y disfrutan de una mutua privada, con lo que se están ahorrando las kilométricas lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente, llegado el caso, o disponen de una jubilación de 2.200 euros mes en adelante en 14 pagas..

Saben lo que ocurre, es decir, que casi el 30 % de la población o está en la pobreza o rozando el umbral de la misma, pero es si como todo esto que sucede no fuera con ellos y los pobres, los desamparados, los pronto sin techo no fueran sus compatriotas. Saben que el sistema es injusto y les da igual, porque a ellos les beneficia ; y por si fuera poco saben que cobran muchos de ellos sus rentas, gracias al ingente endeudamiento que nos facilita Europa. Hoy por hoy cerca del 150% ( en cifras reales y no simuladas) de nuestro PIB.

No somos una nación, somos como mucho un chiringuito que se aguanta a base de deuda. A muchos de los españoles que menciono España les importa un comino, porque si les importara les importarían los españoles. Se ha decretado el “salvase quien pueda”. No hay cohesión social, ni principios por los que regirse. Una suma de individualidades, cada una a lo suyo, nunca constituyó un país, y si lo hizo, tardó muy poco en disolverse.

Laquenosvieneencima.blogspot.com