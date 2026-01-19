Groenlandia: ¿el fin de la relación de la UE y EEUU? – Economía Directa

Hoy comenzamos hablando sobre la ambición de los Estados Unidos de incorporar Groenlandia a sus territorios. La tensión con la Unión Europea se incrementa mientras un se moviliza un tímido contingente de tropas y escala la guerra comercial. Mientras tanto, sigue llegando información sobre Venezuela y su estado después del secuestro de Nicolás Maduro. Desde los planes de la administración Trump para los próximos años del país hasta la reunión del director de la CIA con Delcy Rodríguez. Por último, analizamos el acuerdo de la UE con Mercosur, el Mercado Común del Sur de América. Un acuerdo que tendrá importante consecuencias para el sector primario europeo y, especialmente, español. Con Íñigo Molina, Carlos García y Toni Hernández. Conduce Juan Carlos Barba.